Gebruik term zelfdoding

Wat wij nog steeds erg moeilijk vinden is dat in de media zelfdoding bijna altijd zelfmoord wordt genoemd. ’Hij of zij heeft zelfmoord gepleegd.’ Dit klinkt bijna crimineel en het doet ons steeds pijn als deze term gebruikt wordt. Mensen die overlijden door zelfdoding zijn heel ziek en niet crimineel. Wij zijn denk ik niet de enigen die moeite hebben met dit taalgebruik en merken dat mensen die het van dichtbij hebben meegemaakt ook meestal de term zelfdoding gebruiken.

Dineke Bron