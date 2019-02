’Afbouw BPM grote leugen’

Dus betalen we voor een middenklas auto, onder de 50.000 euro dus, 20.000 euro BPM. Dezelfde auto kost bij onze Duitse en Belgische buren 30.000 euro. En nu blijkt dat die BPM in zes jaar tijd voor benzine en diesel respectievelijk met 56,4 en 82,7 procent gestegen is. En wij pikken dat maar! Onbegrijpelijk.

Bert Osendarp, Stevensweert