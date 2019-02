Uitslag Stelling: Geen mobieltjes in de klas

Leraren moeten beter beschermd worden tegen de macht van leerlingen op sociale media, vindt 91 procent. „Incidenten snel oplossen volgens een uitgedacht protocol, want dan blijft het niet doorzieken. Schoolleiders zijn laks en steunen hun personeel onvoldoende.” De meeste deelnemers denken dat de veiligheid van leerlingen en leraren wordt bedreigd door cyberpesten. „De veiligheid van leraren en leerlingen is helaas ondergeschikt geworden aan de reputatie en aan de financiën van de scholen.”

Na het incident met de ‘nekveldocent’ en de ‘pornodocent’ plaatsten leerlingen van het Zaanse St. Michaël College deze week bewerkte foto’s op Instagram waarop docenten als nazi, pornoster en kinderverkrachters te zien waren. Scholen weten zich geen raad met dit soort fratsen van leerlingen op internet en vrezen imagoschade, is de mening van velen. „Schorsen van de misdragende leerling(en) tast volgens de directie de reputatie van de school aan.”

Als paniekreactie worden docenten te snel geschorst, stelt men. „Omdat een school eerder een onderwijzer ontslaat dan een leerling wegstuurt, is het voor het tuig op school duidelijk wie de touwtjes in handen heeft”, reageert iemand.” Bovendien lijkt een docent bij schorsing al snel schuldig en dit is funest voor zijn of haar loopbaan, vinden vrijwel alle deelnemers (97 procent).

De huidige aanpak van cyberpest-incidenten is te zachtaardig, vindt 93 procent. Zij zien liever drastischer maatregelen, zoals het van school sturen of langdurig schorsen van de leerlingen die zich er schuldig aan maken. Driekwart denkt dat dit andere leerlingen kan afschrikken. „Kinderen schorsen of voor straf werken na schooltijd. Laat ze ook spreken met mensen die het zelf hebben meegemaakt om te horen wat dat met de persoon (en zijn gezin) heeft gedaan. Door confrontatie krijgen kinderen beter inzicht in waar ze mee bezig zijn”.

De voorlichting van leerlingen en docenten kan beter, vinden de meesten maar toch wordt één concrete maatregel het vaakst genoemd: „De mobiel in de klas verbieden is de enige oplossing.” Anderen vinden dat dit verbod niet alleen in de klas, maar op de hele school moet gelden. „Eenieder die de school betreedt verplichten zijn telefoon in een emmer water te gooien. Wil je dit niet dan laat je het onding thuis. Geen smoesjes dat ze bereikbaar moeten zijn. Vroeger was je ook bereikbaar op het nummer van de school.”

De stemmers tegen het rampenplan zien de verantwoordelijkheid toch vooral elders: „Waar zijn de ouders in dit verhaal? Laten die weer eens beginnen met opvoeden in plaats van rampenplannen te maken en consequenties te hangen aan gedragingen. Nu moeten anderen weer de shit opruimen voor incompetente ouders.” Een enkele tegenstemmer meent dat docenten gewoon moeten oppassen met wat ze doen. „Niks rampenplan, kost handenvol geld. Leraren hebben een openbare functie en dan moet je zuinig zijn op je privéleven. Gezond nadenken. Wie gaat er nou porno op z'n werk bekijken? Zeker als dat op een school is.”