’EU-verbod pulsvisserij onbegrijpelijk’

Nu Nederland louter en alleen door politieke overwegingen het onderspit delft inzake de strijd in Europa over de pulsvisserij , is dit toch wel een bedenkelijke ontwikkeling. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er minder bodembeschadiging optreedt en het verbruik van brandstof beduidend minder is dan bij de ’ouderwetse’ boomkormethode en derhalve een vermindering van de CO2 uitstoot.

We realiseren ons dat dit maar een kleine bijdrage is aan de reductie van broeikasgas, maar als we dit niet eens meer waarderen , vraag ik mij af wat de minimale bijdrage van Nederland aan het mondiale verbruik nog betekent? Misschien moeten we wel overwegen uit het klimaatakkoord van Parijs 2015 te stappen , of op zijn minst zeer kritisch bejegenen.

Mw. Bruijn, Gieten