Na de winkels van Bart Smit lijkt ook de laatste speelgoedketen te worden getroffen door de sloophamer die internet heet. Intertoys heeft uitstel van betaling aangevraagd. De voorkamer van een op handen zijnd faillissement.

Ja, internet maakt meer kapot dan je lief is. We wensen nu eenmaal niet teveel te betalen voor onze aankopen. Hoeveel schoenenzaken zijn er al niet over de kop gegaan, doordat het publiek in de zaak zelf de schoenen uitzochten en pasten om ze vervolgens goedkoper via internet aan te schaffen?

Hetzelfde beeld zie je ontstaan bij kledingzaken. De betere speciaalzaken vallen om, omdat niet meer op te concurreren is tegen zaken als Primark.

Velen zijn niet tegen die goedkopere verleidingen opgewassen en zorgen daarmee indirect voor een verschraling van het winkelaanbod. Klagen daarover helpt niet. We zijn er allemaal zelf schuldig aan. Internet is de grote winnaar. Daarna zijn er alleen nog maar verliezers.

Jan Muijs, Tilburg