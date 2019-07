’Lik op stuk voor We Are Here’

De rondtrekkende illegale krakersgroep is weer eens actief en bezet een ’leegstaand’ pand omdat ze vinden dat vluchtelingen niet op straat horen. Volgens hen zijn de opvanglocaties in de stad vol en is de wachtlijst te lang.

Wanneer gaat men eindelijk eens over tot handhaving van de wet. Illegaal verblijf in Nederland is verboden, kraken is verboden en er dient direct met lik op stuk gehandeld te worden. Het nu nog geldende beleid dat ’niet ontruimd wordt voor leegstand’ dient onmiddellijk geschrapt te worden. Uitzetten deze groep illegalen.

Mevr. Brugman, Lelystad