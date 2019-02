’Pensioenstelsel niet eerlijk?’

Wat echter steeds in deze discussie wordt steeds vergeten is dat de ouderen van nu, die al meer dan 40 jaar werken, ook jong zijn geweest en hierdoor ook dit probleem hebben gehad. Nog een punt is dat ik jaren premie heb betaald voor een vut-regeling. Hierdoor konden ouderen met vervroegd pensioen, en ik hoopte uiteindelijk ikzelf ook. Helaas werd deze regeling afgeschaft, wel betaald maar nooit genoten.

Hetzelfde geldt voor onze AOW, je betaalt nu voor een ander, totdat jezelf AOW gaat krijgen, tenminste dat hoop je nog. Misschien is dit ook wel geen eerlijke regeling, zo kun je nog wel even doorgaan.

Zorgpremie, kindertoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, hypotheekrenteaftrek. Als je hier nergens gebruik van maakt is dit wel heel zuur. Ik betaal dus voor jongeren met kinderen.

Richard Lintjens