Burger betaalt het gelag

Nu blijkt de renovatie van het Binnenhof in Den Haag tientallen miljoenen euro’s meer te kosten dan begroot. Het is nu slechts 72 miljoen euro extra. Rekenen is voor de overheid nog steeds een vak waar ze nooit voor gaat slagen.

De Eerste en Tweede Kamer, Raad van State en Algemene Zaken hebben het natuurlijk allemaal even snel goedgekeurd zodat ze het kunnen claimen bij het ministerie van Financiën waarna u en ik de rekening krijgen. En ja, verbazing alom natuurlijk, want zo gaat dat in politiek Den Haag. Ze hebben nergens geld voor behalve voor de eigen belangen en dat mag heel wat kosten.

Peter de Quaack, Vlissingen