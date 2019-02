'Dodental in verkeer ligt aan politiek'

De brief van een lezer over de voormalige agenten van de Rijkspolitie (Tel. 12/2), de zogenoemde ’witpetten’, is mij uit het hart gegrepen. Ik heb een aantal jaren als ’witpet’ bij de Rijkspolitie Verkeersgroep Roermond mogen werken.

Tot ons werkgebied hoorde ook de Napoleonsweg, de beruchte noord-zuidweg waar jaarlijks soms wel 20 doden waren te betreuren. Toen introduceerde een van onze chefs het projectmatig werken. Hij bracht in een jaar met 23 doden precies in kaart waar de ongelukken gebeurden en besloten op basis daarvan intensief te gaan surveilleren. Dagelijks van 06.00 uur tot 20.00 uur met vier motoren en twee auto’s en ’s nachts met één auto.

Er werd bekeurd op alle verkeersovertredingen en gevaarlijke gedragingen, zeker op plekken waar de ongelukken waren geweest. Het resultaat dat jaar: nul doden op die weg. En tja, toen kwamen de politici, want alles moest politiek worden verantwoord. Uiteindelijk werden we niet afgerekend op het aantal doden, noch op het aantal bekeuringen, maar op het aantal liters benzine en het aantal gereden kilometers per uitgeschreven bon. Toen al, in 1980, was de politiek de weg volkomen kwijt.

Kees Lemmens, Huissen