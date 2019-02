Uitslag Stelling: Commercieel wangedrocht

De romantiek wordt gekaapt door de commercie, stellen de meeste deelnemers. Een uit de hand gelopen, over de top feestje, vindt menigeen. Want: „Bloemen, chocola, luchtjes etc. zijn drie keer zo duur.” Een respondent vindt: „Valentijnsdag is gewoon flauwekul! Misschien als je verliefd bent, maar dan is je verstand toch op vakantie.” En ook zeggen de meesten: „Amerikaanse onzin.” ’Commercieel wangedrocht’, ’klinkt het zelfs. Een respondent schampert: „Liefde en romantiek zijn beter af zonder Valentijnsdag. We lijken wel een stelletje kuddedieren die niets zelf meer kunnen bedenken en daarom dagen als Valentijnsdag nodig hebben.” Een ander vindt: „Respectvol en liefdevol met elkaar omgaan - ik koop regelmatig een bloemetje - heeft niets met Valentijnsdag te maken. De millennials vieren het omdat alles wat uit Amerika komt ’heilig’ is.” Een respondent foetert: „De grote commerciële smoesjesdag! Als je elkaar alleen op Valentijnsdag aandacht kan geven, is de liefde ver te zoeken.” 89 Procent doet niets aan Valentijnsdag. Een deelnemer stelt: „Ik ben 43 jaar getrouwd. Wij zijn elke dag dankbaar voor zoveel liefde al die jaren. Daar is geen Valentijnsdag voor nodig.”

Maar deze dag kan de liefde juist ook een zetje in de rug geven. Zo meldt iemand: „Vroeger vond ik het onzin. Tegenwoordig juist een uitgelezen moment om mensen van wie ik houd dit extra te laten merken. Altijd met een persoonlijk gemaakt kleinigheidje.” Het gaat dus niet om dure cadeaus, maar om de boodschap.

Velen (61%) zien Valentijnsdag juist als dé dag om je liefde te uiten naar iedereen van wie je houdt. Een deelnemer: „Valentijnsdag is voor mij een dag om mijn geliefden extra te verwennen, met een kaartje of een kleine attentie. Mijn dochter krijgt ook een kaartje. Als vader laat ik weten dat ik ook van haar houd.”

Een ander zegt: „Valentijnsdag heeft iets sympathieks. Iedereen is toch blij met een extra blijk van waardering. Een mooie dag om de liefde te tonen. Er is in de wereld al te veel geweld.”

Een respondent kijkt er nuchter en positief tegenaan: „Doe er gezellig aan mee en je hebt een extra leuke dag in het jaar erbij.” En: „Met de huidige individualisering is een beetje extra romantiek wel nodig.”

Als we dan aan Valentijnsdag doen, hoe doen we dat dan? Maar liefst 19% koopt een cadeautje, 18% gaat samen uiteten, 7% maakt het romantisch thuis. En 10% stuurt een kaartje, al dan niet anoniem. Valentijn is nog altijd de dag van de geheime lover, vinden velen. „Valentijnsdag geeft de mogelijkheid om in het geheim iemand de liefde te verklaren. Dat is zo romantisch.” Een ander zegt: „De Amerikaanse versie van anoniem kaartjes sturen is veel leuker. Valentijnsdag is er voor een ode aan de anonieme liefde. Commercie of niet, je maakt het altijd zelf nog wel uit of je meedoet.”

Menigeen is het over eens: toon elke dag je affectie. „Echte liefde behoeft geen Valentijnsdag. Maar kom niet thuis met lege handen, want dan is er iemand op haar teentjes getrapt.”