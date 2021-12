Uitslag Stelling: ’Belast feitelijk rendement’

Het hoogste rechtscollege meent dat de overheid geen gebruik had mogen maken van een fictief rendement bij de spaartaks. Daardoor moet de Belastingdienst de aanslagen van alle belastingbetalers die bezwaar maakten tegen dit fictieve rendement over de jaren 2017 en 2018, opnieuw beoordelen op basis van het werkelijke rendement.

Het gaat om een groep van ca. 60.000 mensen die een massaal-bezwaarschrift hebben ingediend. Maar veel deelnemers denken dat dit arrest van de Hoge Raad ook gevolgen kan en gaat hebben voor mensen die geen bezwaar hebben gemaakt en toch onterecht teveel heffing hebben betaald.

De meeste respondenten vinden dat de hervorming van de vermogensrendementsheffing niet pas in 2025, zoals de overheid heeft aangekondigd, moet plaatsvinden. Eén van hen stelt: „De spaartaks moet onmiddellijk hervormd worden. Die onzin van ingewikkelde problematiek is slechts bedoeld om het uit te stellen.” Een andere criticus valt bij en merkt op: „Alles bij de Belastingdienst noemen ambtenaren ingewikkelde problematiek maar daar kun je als gewone burger geen rekening mee houden. De overheidsdienst moet mijns inziens op de schop. De organisatie functioneert al jaren niet en moet compleet hervormd worden. Het is te schandalig voor woorden dat een fictief rendement wordt verzinnen, terwijl je niets aan spaarrente op je bankrekening krijgt.”

Sommige deelnemers denken dat het nieuwe kabinet niet al te veel haast gaat maken met een wijziging van de spaartaks en hebben er sowieso een hard hoofd in of het wel op korte termijn mogelijk is. „Als ik kijk hoe lang de overheid heeft gedaan om de gemaakte fouten in de toeslagenaffaire te onderkennen en op te lossen geloof ik niet of nauwelijks dat ze überhaupt 2025 gaan halen.” Een ander oppert dat een wijziging doorvoeren in het heffingensysteem ’zeer complex’ is. „Liever een goed onderbouwde en uitvoerbare wetgeving op dit punt in 2025 dan dat er ieder jaar weer herstellingen moeten gebeuren.” Toch geloven de meeste stellingvoorstanders dat hervorming van de heffing niet moeilijk is. „De overheid weet hoeveel spaargeld en beleggingen iedereen heeft. Op basis van die gegevens kan een reële heffing worden berekend.”

Slechts een kleine groep (4 procent) heeft geen problemen met de heffing over vermogen en sommigen van hen denken dat de spaartaks slechts een kleine groep in Nederland echt treft. „Spaargeld van partners is in 2021 vrijgesteld tot €100.000 euro. Het gaat dus om een rijkere groep in de samenleving. Hoewel ik daartoe behoor, vind ik het geen enkel probleem de spaartaks te blijven betalen.”

Wel leeft bij velen de angst dat als de spaartaks op de helling gaat, de overheid eerder overstag zal gaan om de eigen woning in box 3 in plaats van in box 1 te belasten. Dit plan waarbij ook de hypotheekrenteaftrek afgeschaft zal worden, werd onlangs gelanceerd door De Nederlandsche Bank om overver- hitting van de woningmarkt af te remmen.