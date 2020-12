’Rutte op campagne bij Linda’

Naar het programma keken bijna 1,9 miljoen mensen, die allemaal heerlijk en eerlijk Rutte zag klessebessen met Linda. Op deze manier kon Rutte met dit charme offensief de harten stelen van 1,9 miljoen mensen. Deze harten heeft Rutte hard nodig bij de volgende verkiezingen in maart 2021. Hij had namenlijk al aangekondigd dat hij voor die verkiezingen niet op campagne zou gaan. Dit jaar geen marktbezoekjes of achterafzaaltjes om kiezers aan hem te binden, maar gewoon even bij Linda op bezoek. Zo konden we Rutte thuis vanuit z’n luie stoel zien, en met het bord op schoot horen praten over van alles en nog wat. Alles goed geregisseerd en fijn in beeld gebracht, verdient dit tv-optreden een pluim. De eerste klap in verkiezingstijd is een daalder waard moet Rutte gedacht hebben, en een grote stap naar nog een keer vier jaar ’Torentje’ is gezet.

Rob Koelewijn, Lisse