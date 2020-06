’Wel of niet op vakantie?’

Vorig jaar besloten wij een keer met het hele gezin op vakantie te gaan. Geld bij elkaar gespaard en met Kerst was daar het cadeau. Neem allemaal een week vrij en zoek een bestemming. Het werd het Gardameer met 9 personen op een camping. Er werd geboekt en een week later sloeg corona toe.

18 juli is de datum waar wij naar uit keken. Maar nu niet meer. Annuleren? KLM vliegt en Italië verwelkomt de toeristen. Onze keus? Een jaar spaargeld weg of toch maar met een kapje op aan het strand vertoeven. Of worden wij gered en schadeloos gesteld? Graag. Wij willen niet maar ’moeten’ wel op vakantie. Omstandigheden laten niet toe om volgend jaar te gaan. Dus alles of niks.

Henk Nuijens, Limmen