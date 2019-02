Brief 3: ’Nederland te onderdanig in EU’

Europa heeft zijn oren volledig laten hangen naar de Franse vissers. Waarmee weer eens is gebleken, dat de Nederlandse betekenis in de EU maar bitter weinig voorstelt. Het kabinet trekt voor de vissers wel weer de portemonnee om de grote schade voor de vissers enigszins te beperken. In plaats van een vuist te maken.

Maar ja, er moeten straks weer Europese baantjes worden verdeeld en we willen natuurlijk niet de kansen van Timmermans verkleinen om Juncker op te volgen.

De visserij is al weer een gepasseerd hoofdstuk. Daar hoor je niemand meer over. Het wachten is weer op een nieuw echec, waar Nederland een veer moet laten. Alles gericht op de Europese gedachte. De Nederlandse belastingbetaler betaalt -zoals altijd- het gelag.

Jan Muijs,

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven

Brief 1

Brief 2