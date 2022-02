Terug naar het oude normaal is ijdele hoop

Premium Columns

De snikkelselfie van Sigmund Freud

Nee, aan Sigmund Freud en zijn tijdgenoten hebben we niets, als we zoeken naar een verklaring waarom machtige mannen zo vaak over de schreef gaan. Als puntje bij paaltje komt, ligt het probleem volgens de beroemde grondlegger van de psychoanalyse vooral bij de vrouw.