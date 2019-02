’Nederland moet invloed opeisen’

Vele Europese landen houden zich niet aan EU regels over begrotingen of immigratie en Nederland gaat zich weer eens keurig aan “de regels” houden voor wat de visserij betreft. Onze vissers die heel veel geïnvesteerd hebben in deze methode gaan gewoon door en wat gaan ze er in Brussel aan doen? We zijn nog steeds een grote nettobetaler en begrijpen kennelijk niet dat we daarmee ook invloed kunnen claimen. Ik zou zeggen dat onze regering nou eens echt iets voor Nederland kan doen! Ze durven niet. We zijn een laf volk geworden.

Bart Rozemuller