’Gemiste kans aan de klimaattafel’

Dit zou ook een geweldige impuls voor de europese autoindustrie zijn. De gas-, kolen-, kern- en biomassacentrales inruilen voor thoriumcentrales en we overtreffen de afspraken over CO2 reductie. Bovendien zijn we dan niet meer afhankelijk van Russisch of Amerikaans gas. Dit is een realistisch en haalbaar alternatief voor het niet wetenschappelijk onderbouwde 'van het gas af' transitieplan. Maar ja, nu wordt er doorgerekend wat we niet willen en ons door de klimaattafels onthouden is.

Menno Trip