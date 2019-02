Rijk moet aan GP bijdragen

De inkomsten die de regionale overheid genereert uit dit soort grote sportevenementen is gigantisch. De organisatie van de evt. Grand Prix van Nederland heeft een poging gewaagd om de overheid te bewegen een duit in het zakje te doen. Nu dit is afgeketst, is het een belachelijk voorstel dat de prins de GP waar honderduizenden veel plezier aan beleven, dan uit eigen zak moet financieren.

Jelle Attema, Zandvoort