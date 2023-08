Brief 3: ’Dom van CDA om partijen uit te sluiten’

Bekijk ook: Natuurkundige Bontenbal moet CDA weer uit het slop trekken

Henri Bontenbal, de nieuwe lijsttrekker van het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen, liet direct weten welke politieke partijen worden uitgesloten voor samenwerking, in welk coalitieverband dan ook.

Het op voorhand uitsluiten van politieke partijen is een vreemde gedachte. Immers, alle erkende politieke partijen in Nederland zijn getoetst aan de Grondwet. Ook de gekozen politici zijn gescreend en hebben bij hun aanstelling een eed afgelegd. Daar kan de rechtvaardiging dus nooit op gebaseerd zijn.

Blijft over het programma van de desbetreffende partij waar al dan niet een connectie kan worden gemaakt of een basis wordt gezien om samen te werken. Het zou Bontenbal sieren aan te geven met welke politieke partijen hij wel wil samenwerken. Dit spreekt meer tot de verbeelding dan een of andere politieke partij op voorhand zonder opgave van redenen uit te sluiten.

Het is en blijft tactisch en strategisch oliedom om politieke partijen uit te sluiten. Het getuigt van weinig democratisch inzicht en miskenning van het stemgedrag van kiezers.

H. de Greef

