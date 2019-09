’Gun elkaar een pleziertje’

Maar was nu premier Rutte was met Jort Kelder in een bootje te zien op de Amsterdamse grachten van de zomer. Heeft onze premier dat privé boottochtje dan wel aangemeld?

Omdat politici elkaar niets meer gunnen en ze de bevolking niets meer gunnen leven we in een verziekte samenleving. Gun elkaar gewoon af en toe eens een uitje een pleziertje. Wat is er mis mee als een burgemeester een flesje wijn aan tafel bestelt met een relatie, wat is er mis als een politicus een uitnodiging krijgt voor een muziekevenement of de politie een taart krijgt?

Maar gun de burger dan ook eens iets. Zo is Nederland een stuk plezieriger om te leven net zoals vroeger.

Peter de Quaack, Vlissingen