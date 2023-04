’Andere Ajax-coach nodig’

Of John Heitinga de juiste man is, is volgens mij twijfelachtig. Ajax zou er beter aan doen een nieuwe trainer aan te stellen. Een serieuze optie is hierbij Julian Nagelsmann. Een jonge trainer die nu al veel bereikt heeft en ook nog eens per direct beschikbaar is. Je moet er toch niet aan denken dat Ajax geen Champions League gaat spelen. Alle spelers die een grote bijdrage hebben geleverd aan het succes van Feyenoord dit jaar, zullen hoogstwaarschijnlijk vertrekken en daardoor zal het succes waarschijnlijk beperkt zijn in de Champions League.

Henk Rengers