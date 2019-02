Maar de uitspraken van Corinne Ellemeet van GroenLinks slaat alles. We kunnen de pensioenfondsen wel opdoeken, want werken tot je erbij neervalt is haar advies. Toon je dan nog enig teken van leven, dan bepaalt de staat de staat wel of je op de sloop gaat of nog een beetje gerepareerd wordt.

Ach, dacht ik, weer zo een gesjeesde politicus die eens wat wil zeggen, maar nee, het blijkt een GroenLinks standpunt te zijn. Zou dat niet zo zijn dan was deze dame door en beetje sociale partij gelijk de partij uitgegooid.

Maar niet door GroenLinks, wat haar standpunt dus een GroenLinks standpunt maakt. De Groenlinks verkiezingsslogan zal wel worden "Geen leven na het werken". Veel succes GroenLinks-aanhangers, om je dood te schamen.

A.J. de Brouwer, Goes