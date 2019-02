Brief 2 ’KLM redden van de ondergang’

Het losweken van onze nationale vliegtrots uit het fusieverband met Air France, mag best een paar miljard euro kosten. Laten we niet vergeten dat onze Franse ’vrienden’ hebben bijgedragen in het naar de filistijnen helpen van onze scheepsbouw en Fokker. En de Nederlandse pulsvisserij was de afgelopen dagen aan de beurt.

J.C. Hartog, Santpoort

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: