Brief 3 ’KLM slechter uit met fusie’

Toen werd al gezegd dat KLM ondergesneeuwd zou raken in het France concern. En waarom heeft de Nederlandse staat slechts een minderheid in de aandelen genomen? Wie was die slimme econoom? Je kunt toch op je Hollandse klompen aanvoelen dat je in de aandeelhoudersvergadering bakzijl zal halen, want emotie speelt geen enkele rol als het om de centjes gaat.

Air France zal de kip met de gouden eieren niet slachten, maar er wel voor zorgen dat het goud van deze eieren niet naar de Nederlandse vestiging gaat, want die mag blij zijn als er nog wat wat kruimels overblijven.

Wijnand Heyer, Zoetermeer

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: