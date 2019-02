Brief 1 ’Overheid kan weinig doen’

De minister zit er bovenop, ze is ongerust, maar toch heeft ze weinig invloed. De enige optie die overblijft, is dat de stekker helemaal uit de KLM wordt getrokken. Of KLM moet met behulp van de overheid zich losmaken en eventueel met een nieuwe naam opnieuw beginnen. Nederland wordt opnieuw door de Fransen te kakken gezet.

Mieke de Vries, Amsterdam

