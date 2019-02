’Sylvana Simons is te suggestief’

Want de waarheid van mevrouw Simons is lang niet altijd de vervelende waarheid, maar persoonlijke perceptie of haar mening. En deze discussies zullen blijven zolang dit Bij1-raadslid, vaak volledig uit het niets, gebeurtenissen of incidenten met gekleurde mensen standaard als racistisch bestempeld.

Net als alle Amsterdammers dient mevrouw Simons gewoon de uitkomst van het rechercheonderzoek van het schietincident af te wachten. En niet vooraf allerlei suggestieve meningen te uiten die dat zelfde onderzoek een bepaalde kant opduwen.

Jan Pronk, Beverwijk