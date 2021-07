’AstraZeneca gedumpt in arme landen’

In hetzelfde artikel staat dat volwassenen in Nederland die reeds een eerste prik hebben gekregen van AstraZeneca, indien gewenst, een afspraak kunnen maken voor een tweede prik met het vaccin van Pfizer/BioNTech.

Ik beschouw dit als onrechtvaardig. Nadat in Nederland was besloten om AstraZeneca, in verband met bijwerkingen, vooralsnog met voorrang te geven aan mensen van 60-64 jaar en daarna nog steeds niet het sein op groen werd gezet om alle bevolkingsgroepen hiermee te vaccineren, blijkt nu dat dit vaccin ‘over’ is en blijkbaar wel goed genoeg wordt bevonden om aan deze arme landen te ‘schenken’. Mis ik iets, of zijn de inwoners van deze landen soms minder gevoelig voor de ‘gevaarlijke’ bijwerkingen van AstraZeneca?

Nu ook nog aan de volwassenen in Nederland de kans wordt gegeven om een tweede injectie van Pfizer te nemen in plaats van AstraZeneca, kan ik niet anders dan concluderen dat het leven van Nederlanders meer waard blijkt te zijn dan het leven van inwoners in landen in nood.

Ingrid Schouten-Minten, Roermond