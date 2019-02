Mijn man stond achterin en ik wilde even zijn pasje halen. De vriendelijke bestuurder zei: „Laat maar, mocht er controle komen weet ik wie u bent”. Toen ik mij bij mijn man voegde, kregen we allebei een plaats aangeboden. Toen riep de bestuurder: „O, u heeft al een plekje anders had ik het even omgeroepen!” Wellicht heeft het geholpen dat mijn arm in het verband zat maar toch... wat een vriendelijkheid! Zal ik niet snel vergeten!

Marja Nijholt, Alphen a/d Rijn