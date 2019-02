’Donor moet altijd te achterhalen zijn’

Als een man onvruchtbaar is en hij stemt ermee in dat zijn vrouw met donorzaad bevrucht wordt, is dat een goede oplossing voor hun kinderloosheid. De donor moet wel geregistreerd staan en dus te achterhalen zijn, dit in verband met erfelijke factoren.

Als het klopt dat Jan Karbaat met zijn sperma vele tientallen kinderen verwekt heeft, zullen die niet blij zijn met zo'n ’crimineel’ als verwekker! Ook om deze reden is het belangrijk dat de donor bekend is.

Marianne B. Janssen, Bussum