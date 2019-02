’OM minacht de burger’

Nu de rechter uitspraak heeft gedaan, weigert het OM opnieuw op vragen in te gaan omdat de kwestie inmiddels te lang geleden zou zijn. Veel arroganter kan het niet. We hebben het over 2016/2017! Hoezo is dat te lang geleden?

Maar positief is wel dat het OM er op deze wijze in ieder geval geen geheim van maakt pure minachting te voelen voor de burger. Dan is dat in ieder geval voor iedereen duidelijk.

Pierre van de Leur, Cuijk