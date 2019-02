Uitslag Stelling: ’Man met twee gezichten’

Een klein deel van deze respondenten vindt dat Rutte een belangrijke baan binnen Europa altijd moet accepteren. Een van hen zegt: „Kiezen voor Brussel. Het Nederlandse vertrouwen in hem is niet zo groot (meer) en die baan in Brussel is hem op het lijf geschreven, daar heeft hij voldoende ervaring voor”.

Dat het vertrouwen in Rutte niet groot (meer) is, blijkt wel uit de reacties op de stelling. „Wat mij betreft mag hij vertrekken. Ik ben hem zat. Hij is een eurofiel die Nederland verkwanselt en er voor de bedrijven zit, niet voor ons”, reageert een respondent bitter.

Een ander: „Laat hem maar weggaan. Hij predikt zogenaamd voor de Nederlander, maar praat heel anders in de EU. Een man met twee gezichten, hij waait met alle winden mee. Wel hoofdzakelijk in het belang van de EU”. Weer een ander: „Hij heeft zijn tijd hier wel gehad. Het wordt tijd voor een frisse wind in Nederland!”

De overgrote meerderheid denkt dat Rutte een baan in Europa ambieert. Rutte zegt dat hij nog niet gepolst is voor een prestigieuze baan in Brussel, maar velen betwijfelen dat.

Veel respondenten geloven niet dat hij zich zal houden aan de belofte die hij deed bij de start van zijn derde kabinet om de rit uit te zitten en niet naar Brussel te gaan. „Ik heb jaren VVD gestemd, maar hij heeft al zo vaak zijn woord gebroken, dat ik geen enkel vertrouwen meer in hem heb. Er zal wel weer een draai aan gegeven worden en men slikt het weer, als het goed is voor Europa”.

Ook al ontkent Rutte het, toch denkt het gros van de respondenten dat Rutte met zijn toespraak in Zurich voorsorteert op een topfunctie bij de EU. Iemand vindt: „Het pleiten voor een sterk Europa geeft weer eens aan met wat voor man we te maken hebben. Enerzijds ons voorhouden dat de macht van Brussel op de lidstaten te ver gaat, en vervolgens het voortouw nemen om Europa te versterken, hetgeen ongetwijfeld nog meer bemoeizucht van Brussel betekent.”

Twee op de drie denken dan ook dat het niet gunstig voor Nederland is als Rutte een toppositie in Brussel zou bekleden. Ook denken de meesten dat de coalitie een tussentijds vertrek van Rutte niet zal overleven. „Nieuwe verkiezingen”, juicht de een. Maar een ander zegt: „Rutte is de verbindende factor in het huidige kabinet. Bij zijn vertrek valt het zeker uit elkaar. Geen optie dus, ook al ben ik het niet altijd eens met zijn manier van politiek bedrijven”.

Een kwart van de respondenten vindt dat Rutte gewoon moet blijven. „Hij is gekozen en weggaan is een belediging voor de kiezers én onze democratie.” „Hij houdt de boel hier bij elkaar. En veel ervaring”, zeggen de voorstanders. Zij denken juist dat het gunstig kan zijn voor Nederland als Rutte een topfunctie heeft in Europa. Iemand licht toe: „Ik ben 1000% voor een veel sterker en verder geïntegreerd Europa. Dat is echt de enige manier om weerstand te kunnen bieden aan de andere machtsblokken in de wereld. Vanuit Brussel kan Rutte ervoor zorgen dat Nederland een belangrijke rol gaat krijgen in een sterker en geïntegreerder Europa. Twee vliegen in één klap.”