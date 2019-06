’GroenLinks geeft niet thuis’

Dat werkte bij GroenLinkser als een lap op een rode stier en hij ging helemaal door het lint. Meerdere agenten waren nodig om hem tegen de grond te werken en konden hem vervolgens geboeid afvoeren. In het politiebureau spuwde hij ook nog een agent in zijn gezicht.

GroenLinks, de partij die overal een mening over heeft en anderen de maat neemt werd om een toelichting gevraagd. De partijvoorzitter ging er niets over zeggen en ook de partijleider Klaver hulde zich in stilzwijgen. Zo zie je maar weer hoe een partij uit gebakken lucht blijkt te bestaan. Als het er op aan komt geven ze niet thuis.

Jan Muijs, Tilburg