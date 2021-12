Stelling: Spaartaks sneller hervormen

De Hoge Raad heeft in een arrest een streep gezet door de gehate spaartaks waar spaarders in box 3 worden belast over beleggingsrendementen die ze niet hebben gemaakt. De overheid wil de spaartaks echter pas in 2025 hervormen. Moet die hervorming zo snel als mogelijk gebeuren of is dat vanwege de ingewikkelde problematiek niet mogelijk, denkt u?