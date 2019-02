Uitslag stelling: Afweging ingreep bij arts

Ellemeet zegt dat een geriater een betere inschatting kan maken of de oudere patiënt de behandeling nog wel aan kan en of hij/zij daadwerkelijk beter uit de operatie komt. Er worden nog te veel senioren overbehandeld, vindt het GroenLinks-Kamerlid. Maar veel deelnemers zijn bang dat het voorstel is ingegeven door de kostenoverschrijdingen in de zorg en dat zo’n maatregel gewoon bezuinigingen moet opleveren. Zo schrijft een tegenstander van het voorstel: „Dit is dé manier om vroegtijdig van je burgers af te komen. Scheelt een hoop AOW en pensioen. Huizen die vrijkomen en hoe minder mensen, hoe minder milieuvervuiling.”

Velen vrezen ook dat zij straks niks meer te zeggen hebben over een medische behandeling doordat een specialist in de ouderenzorg plaats neemt in het behandelteam. „Mensen moeten zelf kunnen beslissen of ze het willen en niet onder druk gezet worden”, klinkt het alom. Ook de bepaling dat 70-plussers door een geriater gezien moeten worden vóór een ingreep of behandeling, zet kwaad bloed en stuit op fel verzet. „Belachelijk! Je mag tot je 67e werken maar drie jaar later ben je opeens niet meer belangrijk”, reageert een opponent. En een andere tegenstander noemt het regelrechte ’leeftijdsdiscriminatie’. De meerderheid wijst ook Ellemeets suggestie om ziekenhuizen financieel te belonen als ze vaker geriaters inzetten bij de behandeling van ouderen af als een slechte financiële prikkel.

Veel tegenstrevers vragen zich af waarom een behandelend arts of specialist niet zelf kan beoordelen of een medische behandeling een goed resultaat voor de patiënt kan opleveren. Sommigen komen ook met voorbeelden hiervan. „Ik denk dat de behandelend arts heel goed zelf een oordeel kan vellen over wel of niet te behandelen. Ik heb ervaring met m’n moeder van 92 jaar oud. Zij heeft twee kunstheupen gekregen. Zij is prima beoordeeld door de arts en is er nog steeds tevreden mee.”

Een kleine groep voorstanders (11 procent) denkt dat ’een geriater deel moet gaan uitmaken van het behandelteam van de oudere patiënt omdat hij/zij beter bekend is met de problemen waar deze groep bij en na een operatie mee geconfronteerd wordt. „De geriater zal, samen met de behandelaar/chirurg én de patiënt een veel duidelijker en eerlijker beeld kunnen scheppen van wat een behandeling/operatie mogelijk voor consequenties kan hebben. Ik ben het er volledig mee eens dat er een derde partij meekijkt omdat ik met mijn groot- en schoonouders heb meegemaakt dat er doorbehandeld werd. Drie gevallen van kanker waarbij niet behandelen maar betere symptoom- en pijnbestrijden de kwaliteit van leven een stuk beter zou hebben gemaakt. Deze mensen hadden op hun leeftijd nooit meer een chemokuur mogen ondergaan.” Ook een zorghulpverlener vindt het voorstel van Ellemeet ’een prima keuze’: „Ik werk op een revalidatie-afdeling in een zorginstelling en zie al te vaak nutteloze ingrepen voorbijkomen waarbij patiënten door de gevolgen ervan minder kwaliteit van leven hebben of zelfs komen te overlijden.”