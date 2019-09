Brief 2 ’Naamswijziging linkse hobby’

De directie denkt waarschijnlijk dat het ’probleem’ dan is opgelost. Jaren geleden hadden we in de Bijlmer het probleem Gliphoeve. Verander je die naam toch in Eendenburch? Probleem Gliphoeve opgelost. In Alphen aan den Rijn was er het probleem ’Diamantstraat’. Verander je die naam toch in ’Topaasplantsoen’. Probleem Diamantstraat opgelost. En zo kan ik nog uren doorgaan. Zo intelligent deze oplossingen, maar niet heus. En die Gouden Koets: neemt u van mij aan, die zien wij nooit meer rijden, enkel en alleen omdat er een donker gekleurd mannetje op geschilderd is. Zo ziek is Nederland.

Rien Bos, Velserbroek

