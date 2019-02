Brief 2 ’Burger draait op voor extra kosten’

Is het niet direct dan wel indirect. De kosten voor de bedrijven moeten verhoogd worden in het kader van ’het klimaat’. De kabelaars moeten meer gaan betalen voor het doorgeven van het NPO-signaal en zo kan je nog wel even doorgaan. Alle verhogingen die bij bedrijven worden neergelegd komen altijd op het bordje van de burger. Door wollig taalgebruik van politici zijn ze te laf geworden om dit voor de camera te zeggen. Als de NPO niet meer concurrerend is dan slank je deze bedrijfstak gewoon af. Blijven volharden in het investeren in een bodemloze geldverslindende NPO-eenheidsworst is in ieder geval niet de oplossing.

L. de Vries, Hoofddorp

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven

Brief 1

Brief 3