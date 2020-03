’Plastic handschoentjes bij groente’

Supermarkten met schermen bij de kassa, linten op de vloer om afstand te houden, pinautomaat ontsmetten, handen wassen, etc. Maar de appels, peren, bloemkolen, etc, liggen gewoon open en bloot in de schappen. Sommigen voelen even aan groente en/of fruit. Waar zijn de plastic handschoentjes om fruit en groente te pakken? We komen al jaren in Italië en daar hebben ze al jaren plastic handschoentjes vanuit hygiëne bij fruit en groente. Het geeft aan hoe lichtzinnig we denken over de verspreiding.

Bert de Jong, Ermelo