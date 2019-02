’Trump verdient prijs voor verdeeldheid’

Ongetwijfeld verdient hij wel een prijs voor de president, die in zo'n korte zittingsperiode de wereld weet te verdelen en alle grote mogendheden tegen zich in het harnas heeft gejaagd.

Een president die het aantal kernraketten in verkeerde handen weer dramatisch laat stijgen en de Koude Oorlog komt weer een beetje dichterbij.

Die prestatie mag hij zich aanrekenen en werd tot op heden -na Hitler- nog door niemand geëvenaard. Maar of we daar verheugd over moeten zijn?

Jan Muijs, Tilburg