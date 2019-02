’IS-strijders terughalen’

Na vijf jaar van massamoorden, terreur, aanslagen, openbare executies en vernietiging van cultuurschatten is het einde van het kalifaat nabij. De Syrische Democratische Strijdkrachten, een alliantie van Koerdische en Arabische milities, hebben de stad Baghouz nagenoeg in hun greep. Dat is goed nieuws, schrijft Bas Overmars.