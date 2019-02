’Ondernemers niet in de kou laten staan’

Maar als we in diezelfde landen vanuit de grensgebieden straks weer massaal brandstof en tabak gaan inslaan omdat onze accijnzen fors zijn gestegen, maakt dat blijkbaar weer niets uit en laat de overheid de getroffen ondernemers keihard in de kou staan. Dit geeft in ieder geval aan dat de concurrentiepositie van Schiphol belangrijker wordt geacht dan die van middenstanders in onze grensstreek.

Jan Pronk, Beverwijk.