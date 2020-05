Brief 1 ’Gedetineerden nu vrijer dan ouderen’

Dat we al wekenlang dringend worden geadviseerd dag in dag uit zoveel mogelijk binnen te blijven, betekent feitelijk een lichte vorm van huisarrest.

Maar het zwaarste isolatieregime geldt natuurlijk voor ouderen in tehuizen die werkelijk geen kant meer op kunnen. Toch accepteren u en ik al die maatregelen nog, omdat we min of meer in hetzelfde schuitje zitten.

Maar nu blijkt dat door het coronabesmettingsgevaar in gevangenissen veelal jonge veroordeelden, waaronder zware criminelen, hun straf thuis mogen uitzitten in plaats van ze te isoleren in de gevangenis. Terwijl zij toch veel minder kans hebben ernstig ziek te worden.

Peter de Kort, Nijmegen