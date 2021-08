’Missie in nevelen gehuld’

Bekijk ook: Minister Kaag reist komende week naar regio Afghanistan

Maar, volgens premier Rutte gaat het demissionair kabinet ’alles op alles’ zetten om de laatste evacuees uit Afghanistan te krijgen. In het land zijn vermoedelijk vele honderden mensen achtergebleven die Nederland had willen ecavueren. De missie is in nevelen gehuld, het is zelfs niet bekend of Kaag contact gaat leggen met de Taliban. Het is zeer de vraag of dit resultaat gaat hebben.

W. Praal, Capelle aan den IJssel