’BN’er praat met meel in de mond’

De vraag is waarom BN’ers daar komen opdraven want zij spreken vaak met meel in de mond en durven mijns inziens hun echte mening niet ter tafel te brengen.

Dit doen zij ter bescherming van hun eigen status, maar dit veroorzaakt een sterke verwatering van deze praatprogramma’s omdat zij op deze manier niets toevoegen.

Het resultaat is dat steeds meer van dit soort programma’s op elkaar lijken, soms ineens verdwijnen of met wisselend succes zich moeizaam staande weten te houden.

Praten is goed, maar praten om het praten leidt tot desinteresse bij de kijkers.

Een praatprogramma op tv wordt pas echt interessant als bekende deelnemers geen blad voor de mond nemen. Al s zij hun echte mening durven te geven zonder te denken aan hun eigen belangen. Op die manier geven zij wel een extra dimensie aan zo’n programma, wat veel kijkers zullen waarderen. Dat zou de insteek van discussieprogramma’s moeten zijn.

Otto C. Tempelaars,

Heemstede