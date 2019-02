’Handsfree bellen is niet veiliger’

Het bezig zijn met visualiseren van informatie maakt onze rijstijl onzeker, niet het in de hand houden van zo'n apparaat. Bij een gesprek met een mede-passagier is het negatieve effect bijna verdwenen. Een telefoongesprek is dus geen gewoon gesprek. Telefoneren moet dus, zegt de wetenschap, verboden worden. Maar gaat de politiek kiezers nu ook verbieden überhaupt te bellen in voertuigen met de motor aan, of gewoon honderden gewonden en tientallen per jaar doden op de koop toe nemen? U raadt het al. Onderzoek gepubliceerd in 'A decrease in brain activation assosciated with driving when listening to someone speak. ' Brainn Res, 1205:70-80, 2008.

D. Weijers, Amsterdam.