Uitslag Stelling: Trouwe fans zijn de dupe

Dit weekend grepen veel Feyenoordsupporters mis toen zij kaarten probeerden te bemachtigen voor de halve finale van de beker tegen Ajax. „Zwaar frusterend”, zo verwoordt iemand de gevoelens van velen. „Je staat een hele tijd in een wachtrij om vervolgens te ontdekken dat de kaarten al te koop worden aangeboden op een andere site voor woekerprijzen. Niet iedereen kan dat betalen en daarbij is het ook nog onzeker of dit échte kaarten zijn. Een verbod zou veel narigheid en teleurstelling voorkomen.”

Ook de KNVB baalt ervan. De meesten zijn het met de bond eens dat deze woekerhandel een bedreiging voor het Nederlandse voetbal is. De KNVB pleit onder meer voor een erkend doorverkoopplatform met veilige betalingsmethoden maar veel respondenten denken niet dat dit de zwarthandel zal tegengaan.

De voorstanders van een verbod vinden dat kaarten nooit zouden mogen worden doorverkocht voor meer dan de aanschafprijs. „Kaarten zijn voor echte fans en supporters en niet om er een slaatje uit te slaan”, luidt een reactie.

Een op de acht daarentegen ziet geen kwaad in een kleine winstmarge. „Ik vind het logisch dat je iets meer voor een ticket vraagt, wanneer een festival of concert is uitverkocht, maar dat zou wettelijk een x percentage van de prijs moeten zijn”, reageert een van hen.

Deze respondenten vinden een doorverkoopverbod geen goede maatregel. „Als je onverwacht niet kunt, moet je toch je kaartje kwijt. Ik gebruik altijd Ticketswap, dan blijven de prijzen eerlijk en is er een controle.” Andere tegenstanders stellen: „Laat de markt zijn werk doen, het recht op een goedkoop kaartje bestaat niet.” En: „Niemand verplicht je om de kaartjes te kopen voor een hogere prijs”. Maar een voorstander van een verbod brengt daar tegenin: „Het is marktwerking die is doorgeslagen. Als er bots zijn die grote hoeveelheden kaarten kopen dat wordt de markt oneerlijk beïnvloed”.

Driekwart van de stellingdeelnemers vindt dat sites als Marktplaats, waar de kaarten worden aangeboden, te weinig doen om dit soort praktijken tegen te gaan. Zo schrijft een respondent: „Het is gewoon ontzettend balen om de hoofdprijs te moeten betalen. Ik heb al eens een klacht neergelegd bij Marktplaats maar die waren er erg laconiek onder...”

Bijna 70 procent denkt dat het op naam zetten van kaarten een oplossing zou kunnen zijn. „Wil iemand er vanaf dan moet hij/zij deze weer verkopen aan de verkopende partij, bijvoorbeeld de KNVB.” Ook is vrijwel iedereen voor een verbod op geautomatiseerde software waarbij bots op grote schaal tickets kunnen opkopen.

Maar bovenal, zeggen sommigen, zou het helpen als niemand meer kaarten van doorverkopers koopt. „Met half lege zalen komen organisators vanzelf ook in actie.” Zestien procent heeft weleens fors meer voor een kaartje betaald. Een aantal respondenten zegt uit principe geen kaartjes te kopen boven de reguliere prijs. „Ik laat me niet oplichten en wil dat soort praktijken ook niet steunen. Hoe graag ik ook ergens naar toe wil.”