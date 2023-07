’Vertrek Rutte goed, maar er is geen waardige opvolger’

Rutte heeft een wijs besluit genomen door zijn premierschap op te geven. De druk werd te groot. Te veel dossiers bleven onafgesloten en ook het maatschappelijke verzet nam grootse vormen aan. Zowat iedereen in de Tweede Kamer wilde ’zijn bloed zien’.

Maar dat kunnen we nu achter ons laten. De grote vraag is nu ineens: wie gaat hem na de verkiezingen opvolgen? Wie het ook mag worden, het zal er niet beter op worden. Want ik zou er niet één kunnen noemen die ook maar in zijn schaduw kan staan. Wat dat betreft is het armoe troef in de Tweede Kamer.

En diegene zou dan al die niet op te lossen problemen als stikstof, woningnood en asielchaos, om er maar eens een paar te benoemen, tot een goed einde moeten brengen?

Door Rutte kreeg Nederland in de wereld weer een beetje aanzien en deden we weer mee. Daar zie ik in Den Haag helaas niemand toe in staat.

Jan Muijs, Tilburg