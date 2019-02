’Liever lessen in beter integreren’

Wie denkt mijnheer Erdogan wel dat hij is?

Bepalen dat hij onderwijs in ons Nederland mag geven om zijn eigen cultuur op te vijzelen! Moet niet gekker worden.

Ik ondersteun wel zijn idee van weekendscholen voor zijn achterban, maar dan natuurlijk wel onderwijs in hoe men beter kan integreren en vanzelfsprekend les in de Nederlandse cultuur. Dat is immers ook de cultuur die zijn doelgroep het meeste aanspreekt, anders waren zij niet hier komen wonen.

C. Stam-Brouwer