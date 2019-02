’Turkse geschiedenis snel overslaan’

In regeringskringen gaan geluiden rond om leerlingen op basisscholen een andere inkijk te geven op bepaalde vakken en met name ook in het vak geschiedenis.

Onderwijsminister Arie Slob verzamelt de plannen en gaat er dit jaar verder mee aan de slag in de Kamer.

Een idee is bijvoorbeeld om bij het vak geschiedenis de leerlingen ook kennis te laten nemen dat Atatürk de grondlegger is van het huidige Turkije. Maar moeten we en wíllen we dat wel weten?

Want als we nu zien waar de denkbeelden van Atatürk toe hebben geleid, dan is dat alleszins een reden om daar juist niet trots op te zijn, dat hele hoofdstuk snel over te slaan en vooral te vergeten!

Jan Muijs