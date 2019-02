’Oudere snorfietser kwetsbaar tussen auto’s’

Ik erger me als rasechte 75-jarige Amsterdammer groen en ’scheel’ aan het invoeren van de helmplicht voor snorscooters. Zeker omdat mevrouw Dijksma, de Amsterdamse verkeerswethouder, zo nodig het voortouw moest nemen zodat Amsterdammers al op 1 april een helm moeten dragen. Tegelijkertijd blijft ze hardnekkig vasthouden aan het feit dat ik met mijn snorscooter, die echt niet harder kan als 30 km/u, vanaf april de gevaarlijke rijbaan wordt opgejaagd. Tussen de auto’s ben ik met mijn snorscooter aangeschoten wild door het verschil in snelheid.

In twee raadsadressen aan de gemeente en een open brief gericht aan mevrouw Dijksma heb ik gevraagd voor de duizenden Amsterdamse ouderen boven de 65 een uitzondering te maken, zodat deze groep met hun snorfiets op het fietspad mag blijven, maar ik kreeg een afwijzing.

Heb in mijn wanhoop nu alle 150 Kamerleden in Den Haag een mail gestuurd, zodat ze achteraf niet kunnen zeggen ’ik heb het niet geweten’ als er straks wellicht doden gaan vallen onder de bejaarden in Amsterdam.

Op zich best een goede maatregel die helmplicht, maar om ouderen van boven 65 jaar die levensgevaarlijke autoweg op te jagen is feite misdadig.

Openbaar vervoer is ook geen alternatief, want veel ouderen hebben het al zo moeilijk qua inkomen. Laat mevrouw de wethouder dan voor alle oudere Amsterdammers het openbaar vervoer gratis maken. Maar dat wil ze niet.

Louis Hofman, Amsterdam