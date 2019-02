’Elfstedentocht verleden tijd’

Elke winter houdt dezelfde vraag ons bezig: komt er een Elfstedentocht? Optimisten denken van wel en houden de legende levendig door te stellen dat élke dag die verstrijkt de tocht dichterbij brengt.

Maar de opwarming van het klimaat wordt steeds vaker genoemd als de definitieve nekslag voor zo’n groots evenement. En voor het uitschrijven van een Elfstedentocht wordt niet over één nacht ijs gegaan.

Bij de laatst gehouden tocht zagen we het nog maar net goed aflopen, toen mensen massaal het ijs opliepen. Dat had toen zomaar in een ramp kunnen eindigen.

Maar ik verwacht, dat een dergelijke tocht in ons land niet meer mogelijk is. Behalve de ontbrekende nachtenlange strenge vorst doet zich een ander probleem voor. Kan een Elfstedentocht de massale toestroom van publiek wel aan!

Er zal bij een eventuele volgende tocht sprake zijn van een totale ontwrichting van een deel van Nederland.

Voeg daarbij nog het veiligheids-aspect in een wereld die er vanwege regelmatige dreigingen van terreur nu heel anders uit ziet dan twintig jaar geleden en de vraag of het nog wel verantwoord is, is heel reëel.

Maar voorlopig is er al jarenlang een goed alternatief voor het houden van de 200 km lange tocht. De Weissensee in Oostenrijk levert al jaren een prima winnaar op en staat elk jaar garant voor een meter dik ijs. Daar zullen we het voortaan mee moeten doen. Het is niet anders.

Jan Muijs